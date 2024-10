Villanova d’Albenga, ecco la nuova pista di atletica: intervento da 750mila euro, è dotata anche di campi da calcio e un parco giochi

Villanova d’Albenga. Sarà inaugurata il 18 ottobre alle 10.30 la nuova pista di atletica di Villanova d’Albenga. Lo ha annunciato con soddisfazione il sindaco Pietro Balestra che, per l’occasione, ha invitato gli atleti savonesi della nazionale italiana Luminosa Bogliolo, Ilaria Accame, Riccardo Berrino e Elena Carraro. Sarà presente anche Carlo Rosiello, presidente di Fidal Liguria.

L’evento, oltre a presentare una importante opera pubblica del valore di 750mila euro, sarà anche una occasione per promuovere i valori dello sport fra i giovanissimi. Saranno, infatti, i bimbi delle scuole locali a intervistare i campioni ospiti.

“Si tratta di un’opera di riqualificazione importante con cui confermiamo la nostra attenzione al mondo dello sport non solo perché in Liguria è una fucina di campioni, ma anche per l’impegno quotidiano profuso per la diffusione di valori agonistici positivi fra le giovani generazioni – ha dichiarato il sindaco Balestra – Chiudiamo un progetto a cui lavoriamo dal 2020 quando abbiamo vinto il bando ‘Sport e periferie’ che ci ha permesso di ottenere 700mila euro dal Ministero dello Sport. Per completare tutti gli interventi, abbiamo aggiunto fondi comunali per 50mila euro grazie a un mutuo concesso dal Credito sportivo”.

Un intervento importante che, dopo mesi, riconsegna la struttura agli sportivi e alle asd di atletica che potranno riprendere i loro corsi e allenamenti.

“E’ stato rifatto il tappeto della pista e la bordura, corrette le pendenze e realizzata una manutenzione straordinaria degli spogliatoi per adeguarli alle prescrizioni del Coni anche con la costruzione dei bagni dedicati ai portatori di disabilità. – spiega Il sindaco Pietro Balestra – In via di completamento l’ efficientamento energetico dei locali con l’installazione di un impianto di solare termico che fornisce acqua calda. Sarà realizzato anche un sistema fotovoltaico su pensilina che sarà installato sulle gradinate: produrrà energia elettrica che sarà in parte utilizzata in loco a servizio della struttura sportiva e in parte venduta”.

La pista sorge nel cuore del centro sportivo di Villanova d’Albenga dove, oltre ai campi da calcio, le famiglie trovano anche un parco giochi recentemente riqualificato.

Accanto all’anello di atletica, è attivo un altro cantiere per un’opera pubblica attesa: la realizzazione di un parco urbano da 10mila metri quadrati. Anche qui saranno innumerevoli le discipline sportive che potranno essere praticare.