Villa Cambiaso riapre le porte con una serata esclusiva: il 12 ottobre “Note in Villa”

Savona. La splendida cornice di Villa Cambiaso, elegante Dimora Storica del XVI Secolo, di Savona riapre le porte per una serata esclusiva il 12 Ottobre 2024:

“Note in Villa”; per l’occasione si potrà ammirare la magia delle stanze del Palazzo nobile (www.villacambiaso.it) narrata in forma teatrale da Giovanni Borrello che farà rivivere la storia che ha attraversato la Villa nelle sue sale affrescate durante i secoli.

L’emozionante visita sarà accompagnata dalla musica di Silvia Schiaffino e Renato Procopio che, rigorosamente dal vivo, suoneranno flauto e chitarra per farci immergere nelle colonne sonore dei film più famosi e affascinanti.

Una serata quindi indimenticabile ci aspetta in Via Torino a Savona per trascorrere momenti unici e scoprire una struttura “magica” in centro città.

È richiesta la prenotazione obbligatoria per prenotare l’evento in quanto a numero chiuso. Prenotazioni al link: https://www.villacambiaso.it/noteinvilla.