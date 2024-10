Villa Cambiaso a Savona: non solo location per meeting aziendali ma anche per creare business

Savona. Il 17 ottobre la famosa dimora storica di Villa Cambiaso ospiterà una nuova iniziativa con l’obiettivo di presentare diverse opportunità di connessione ed espansione della propria attività ad imprenditori liguri.

Villa Cambiaso come polo di crescita per aumentare il proprio business si proporrà in una veste nuova per la maggior parte delle persone presentando un progetto che offrirà non solo la location come affitto sala per convegni, ma anche un “pacchetto” di servizi di cui gli imprenditori potranno usufruire per aumentare ancora di più la loro visibilità durante eventi aziendali.

In prima battuta verrà presentata la vera e propria location di Villa Cambiaso che grazie ai diversi spazi presenti (padiglione meeting, giardino, dimora storica) è in grado di accogliere convegni aziendali e meeting per aziende.

Si proseguirà con il dottor Gian Luigi Sarzano, formatore professionale e imprenditore che presenterà il suo programma formativo atto ad aumentare il lavoro in squadra tramite specifici team building svolti nella dimora storica e toccando diversi aspetti della comunicazione come strumento di valorizzazione del Business.

Sarà poi il turno della dottoressa Persico, esperta in investimenti aziendali tramite l’utilizzo di fondi regionali ed europei. Verranno illustrate le agevolazioni pubbliche in supporto attualmente agli imprenditori sia per la crescita aziendale, sia per l’inserimento di nuova forza lavoro. Un ulteriore argomento di approfondimento saranno le diverse agevolazioni suddivise tra fondo perduto, tasso agevolato e credito d’imposta.

L’incontro proseguirà con il ragionier Lepore che ci illustrerà i sistemi legali per difendersi dalle famose buste verdi, situazione che ha coinvolto tanti imprenditori. L’ospite spiegherà chiaramente come gestire concretamente i contenziosi con Equitalia e la Guardia di Finanza affrontando esempi pratici e domande che non mancheranno dalla platea.

In chiusura Radio 104 presenterà un nuovo modo di proporre la propria attività professionale.

Per l’arrivederci gli organizzatori saranno lieti di offrire un aperitivo nel salone delle feste della Dimora Storica con visita agli ospiti del piano nobile della Villa.

Insomma un programma ricco che non mancherà di stimolare nuove idee a chi fa business e è alla ricerca di una location di livello con annessi servizi non facilmente reperibili nel territorio Ligure.

La partecipazione all’evento (riservata ad imprenditori/imprenditrici) sarà completamente gratuita, ma occorre registrarsi tramite il seguente link www.villacambiaso.it/iltuobusiness.