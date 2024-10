Savona. Si è concluso ieri a Savona il corso regionale per la formazione di 10 nuovi Soccorritori Acquatici SA dei Vigili del Fuoco.

Il corso, della durata di una settimana, ha coinvolto tutti i comandi dei Vigili del Fuoco della Liguria. Il personale è stato condotto dai tre istruttori in diverse manovre compresa una uscita in notturna.

Il primo giorno si sono testate in mare le attrezzature nate per il fiume, al fine di comprenderne i limiti. Gli operatori coinvolti infatti, sono già tutti formati come Soccorritori Fluviali.

Nei giorni a seguire si sono apprese le tecniche di recupero pericolante sia dal gommone che dalla moto ad acqua. Ed, infine, una simulazione di un complesso soccorso in mare e coordinando i soccorsi.