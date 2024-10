Videogames e console: novità PS5 2024 e quale tipo di connessione occorre per supportarle

E’ più di un trentennio ormai che i videogiochi hanno invaso letteralmente il mondo younger e anche quello degli adulti.

Ci sono psicologici, che da sempre discutono su questo tipo di divertimento e sui benefici che porta. Per esempio sugli sparatutto la discussione è molto accesa ed è spaccata fra i pro e i contro, come ben spiegato in questa analisi. Nonostante questo, tuttavia, nessuno dei ragazzi di oggi è disposto a rinunciare ai videogiochi.

Motivo per cui è piuttosto interessante prepararsi a scoprire quali sono le novità in uscita per la fine del 2024 da parte di Playstation, prodotta dalla Sony, che è la casa madre dei videogames per eccellenza. I recenti aggiornamenti fatti sulla Play 5 hanno portato novità importanti nell’ambito del risparmio energetico, del controller e delle nuove opzioni online.

Se si è interessati a conoscerli, basta cliccare sul link qui presente. Upgrade importantissimi quelli lanciati dalla casa giapponese, che metterà sul mercato il nuovissimo modello PS5 Pro. Un progetto che richiede una potenza di connessione quanto mai maggiore rispetto a quelle precedenti.

Caratteristiche perfette per giocare online: cosa sapere e quale connessione serve

E a tal proposito la domanda viene spontanea: quale connessione serve per giocare con questa e le prossime console future? Occorrono una serie di parametri della rete che, come vedremo, richiedono alte prestazioni. Per questo un’ottima soluzione potrebbe essere quella proposta dall’offerta fibra di Illumia che è in grado di offrire una navigazione rapida, personalizzata e a buon prezzo! In particolare quali peculiarità sono necessarie per poter giocare online. Sono tre i valori da considerare: download, upload e ping.

Velocità di upload: cosa occorre per giocare online

La prima è preposta a scaricare i dati rapidamente e i valori più idonei sono fra il 15 e il 25 Mbps.

Velocità di download: cosa occorre per giocare online

La seconda è quella che comunica con il server del gioco e deve orientarsi verso un valore maggiore di 5 Mbps.

Ping e valori perfetti per i games

Il ping è il modo in cui si lanciano gli input al server e arrivano a noi i suoi output. Qui occorre un ping basso, per cui sotto i 50 ms. Avere una rete di connessione che risponda ai valori sopra indicati è fondamentale per evitare lag, bug o altre interruzioni.

PS5 Pro: ecco tutte le novità

D’altronde leggendo appena appena le caratteristiche della prossima console più comprata sul mercato, altro non si può fare.

Sony, infatti, ha pronta una console che utilizzerà per prima le funzionalità dell’intelligenza artificiale e che presenta una potenza di gioco che è il doppio rispetto agli ultimi modelli. Rapidamente, senza entrare nei dettagli, i must di questo nuovo portento sono: maggior GPU, memoria più grande, rendering ancora più veloce e un sistema eccezionale di Ray Tracing.

Inoltre grazie al sistema PS5 Pro Game Boost ci sarà una compatibilità pazzesca fra i giochi della PS5 Pro e quelli della Playstation 4. Tutto questo carico di stupende novità, ovviamente, avrà un prezzo maggiorato e infatti si tratta della console Sony con il prezzo più alto di sempre. In questo articolo è possibile approfondire tutte le modalità che saranno disponibili e i prezzi relativi.