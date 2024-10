Viabilità e sicurezza, Ciangherotti (FI): “Dove governa il cdx il rilancio turistico è realtà. Andora, Laigueglia e Alassio esempi virtuosi”

Albenga. “Andora, Laigueglia e Alassio sono esempi concreti di buone amministrazioni. Dove il centrodestra governa, le problematiche del territorio vengono individuate e risolte”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria.

“Pensiamo agli investimenti fatti da queste città per migliorare la viabilità e i collegamenti, con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti non solo dei residenti, ma anche dei turisti che scelgono il ponente ligure come meta, soprattutto in vista di una sempre più necessaria destagionalizzazione dell’offerta turistica. Ecco perché un piano comune per il rilancio del turismo è fondamentale: come candidato alla carica di consigliere regionale, voglio rendere il nostro territorio ancora più attrattivo, valorizzando il patrimonio naturale e culturale che abbiamo a disposizione, non solo nei mesi estivi ma anche durante tutto l’anno”.

“Un altro tema che non possiamo sottovalutare è quello della sicurezza idrogeologica, su cui la prossima amministrazione regionale dovrà essere particolarmente attenta. Dobbiamo prevenire i rischi legati sia ai cambiamenti climatici che all’urbanizzazione. Questi tre comuni, guidati da amministrazioni unite da una visione pragmatica, stanno dimostrando che è possibile fare molto per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la competitività del nostro comprensorio”.

“Ora è tempo di esportare questo modello in Regione, ma questa volta con un occhio di riguardo sul ponente savonese. Ecco perché ci sono, ci metto la faccia e sono pronto a mettermi al lavoro per il nostro territorio”.