Varazze, tornata l’acqua alle Faje e a Casanova: situazione tornata alla normalità

Agg ore 14.30 È tornata l’acqua nelle case delle frazioni di Casanova e Faje che, a causa di un guasto probabilmente causato dalle frane e dagli smottamenti dovuti all’ondata di maltempo, erano rimaste a secco. Grazie al lavoro dei tecnici di Ireti e del Comune con l’assessore Ambrogio Giusto, la situazione è tornata alla normalità e non si segnalano problemi.

Varazze. L’acqua alle Faje e a Casanova è tornata ecluso via Canavelle, via Peana e limitrofe, dove sono tutt’ora in corso interventi di riparazione da parte di Ireti. Dalle altre parti quindi la fornitura di acqua è stata ripristinata.

“Per quanto riguarda la potabilità sarà necessario attendere ancora, verosimilmente non prima delle ore 12 circa” spiega il sindaco Luigi Pierfederici.

Un guasto che ha interessato le frazioni di Casanova e Faje dove, da sabato sera, mancava la fornitura di acqua.

“Ringrazio l’assessore Ambrogio Giusto che, dalla serata sabato ha personalmente seguito le operazioni collaborando con Ireti e i cittadini sul territorio per la gestione della emergenza, – sottolinea il sindaco Luigi Pierfederici. – Ricordo che nelle piazze delle frazioni interessate sono presenti autocisterne per fornire acqua potabile a chi necessitasse”.