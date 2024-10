Varazze, nominate le nuove consulte comunali

Varazze. Nella seduta di Consiglio del 24 ottobre scorso sono state nominate le nuove Consulte comunali secondo i dettami del Regolamento sulla “Partecipazione dei cittadini e sui Referendum” del Comune di Varazze.

Sono 7 le consulte che sono state istituite e che avranno il compito di collaborare con gli organi istituzionali del Comune esprimendo pareri e formulando proposte in merito a programmi e progetti generali e specifici concernenti le materie dei settori di rispettiva competenza.

Nello specifico sono state nominate le Consulte: Ambiente e Protezione Civile, Sociale e Volontariato, Sport e Tempo Libero, Cultura, Territorio, Giovani e Scuola ed infine, l’ultima istituita, la consulta Outdoor che nasce per rispondere alle esigenze di una nuova rete di associazioni territoriali motore trainante anche dell’offerta turistica cittadina e non solo.

“Le Consulte un elemento di partecipazione fondamentale per la rete associativa e sociale comunale – interviene il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici – Il ruolo degli organismi partecipativi e consultivi è necessario affinché tra Amministrazione e cittadinanza ci sia sempre un filo diretto che possa portare all’interno della macchina politico-amministrativa cittadina la voce delle Associazioni che sono espressione autentica della collettività.

In questo momento particolare abbiamo la necessità di far crescere la partecipazione diretta dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, aprendo le porte dei Comuni e creando sempre più rete.

Le Consulte hanno anche questo scopo e proprio grazie ad esse, all’interno del Consiglio comunale di Varazze, sono presenti due Consiglieri che hanno iniziato la loro attività amministrativa partendo proprio dalle Consulte”

“Le Consulte sono espressione del nostro tessuto associativo – interviene Michela Biggi, Consigliere delegata alle Consulte e alle Associazioni – attraverso esse si tramanda anche il sapere popolare grazie alla partecipazione di diverse generazioni di cittadini che collaborano con l’Amministrazione nel proporre progetti ed esaminare tematiche del territorio”.

“Saper rispondere alle esigenze di un territorio è fondamentale per chi ha il compito di amministrarlo. Le Consulte devono essere motore trainante e stimolo per la buona politica ed essa deve saper leggere le esigenze che vengono avanti. Istituire la Consulta Outdoor, ad esempio, era un impegno che EssereVarazze aveva preso in campagna elettorale e che oggi si concretizza per rispondere ad una esigenza di una parte di Associazioni, molte di esse appena nate, che muovono un “mondo” che può portare vero sviluppo turistico e promozionale al nostro territorio – termina il Sindaco”.