Varazze, iniziati i lavori di consolidamento del ponte alla foce del rio Arenon

Varazze. Sono iniziati questa mattina, come aveva preannunciato il sindaco Luigi Pierfederici, i lavori per la sistemazione e il consolidamento del ponte alla foce del rio Arenon, in lungomare Europa a Varazze.

Il viadotto era stato danneggiato dalle forti piogge dei giorni scorsi. Opere attivate immediatamente dall’amministrazione comunale grazie anche al lavoro degli uffici comunali per fronteggiare quanto prima questa emergenza.

“L’obbiettivo è quello di riaprire il prima possibile il tracciato garantendo ovviamente la sicurezza per i fruitori” ha sottolineato il primo cittadino.