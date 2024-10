Varazze, il sindaco Luigi Pierfederici assolto dall’accusa di esercizio abusivo della professione

Varazze. “Contento e soddisfatto della sentenza”. Assolto. Ecco il sindaco Luigi Pierfederici, a caldo subito dopo aver appreso la notizia.

Termina oggi l’iter processuale che, in questi mesi lo aveva visto al centro di indagini scattate in seguito a un esposto e accusato di esercizio abusivo della professione per aver svolto la sua attività di ingegnere nel Comune di Varazze, cosa non compatibile col suo ruolo.

“Sapevo di non aver commesso nulla. Ho sempre avuto fiducia nel lavoro della magistratura e grande rispetto, anche se le cose fossero finite diversamente. Sono stato sereno fin dall’inizio di questa vicenda – prosegue Luigi Pierfederici che però aggiunge – adesso ci prenderemo qualche giorno per ragionare, appunto perché questa vicenda era partita da esposti e ci sarà quindi poi tempo per esaminare bene la situazione e anche politicamente dare la giusta comunicazione a quello che è avvenuto” conclude il primo cittadino.

Una storia lunga, iniziata lo scorso febbraio dopo la denuncia giunta in Procura che aveva fatto scattare tutta una serie di indagini. Il Pm aveva chiesto per lui sei mesi di condanna.