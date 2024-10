Varazze, il sindaco assolto dall’accusa di esercizio abusivo risponde in Consiglio: “Esposto a firma di due consiglieri di minoranza”

Varazze. È alla fine, quando sembra che la seduta del consiglio comunale stia per terminare, che arriva l’interrogazione della maggioranza di “Essere Varazze” dei consiglieri Michela Biggi e Andrea Gandolfo in merito al procedimento giudiziario che ha visto il sindaco Luigi Pierfederici al centro di indagini per lunghi mesi e poi assolto dall’accusa di esercizio abusivo della professione perché il fatto non sussiste.

Il lungo iter processuale era scattato in seguito a un esposto giunto in Procura. È la consigliera Michela Biggi che la legge. Il primo cittadino, si alza e risponde.

“Ho appreso con molta amarezza, – ha affermato il sindaco, – che questo iter è partito a seguito di un esposto che è stato sottoscritto da due consiglieri di entrambi i gruppi di minoranza del Comune di Varazze e che, chiaramente, per rispetto nei confronti del Tribunale, fino a quando la sentenza non sarà depositata, fino a che gli atti non saranno pubblici, tengo per me”.

“Alla domanda se ritengo che questo esposto sia di natura politica, beh, dico che la risposta è sì, perché dal momento in cui i consiglieri firmatari si identificano come tali, non persone ma consiglieri, è ovvio che per quello che riguarda noi in particolare questo è un esposto di natura politica. Ho svolto la mia professione fino a che potevo farlo perché quando, al tempo, ero assessore ai Lavori Pubblici non esercitavo perché quella professione, quel tipo di attività era incompatibile, oltre che con la presenza in Giunta, in maniera specifica con le deleghe ricoperte”.

“Ovviamente il sindaco conferendo le deleghe al vicesindaco ha svolto la sua attività professionale così come fatto negli anni addietro come, tra l’altro, dichiarato durante la campagna elettorale senza nascondere nulla. I cartelli di cantiere erano affissi nei cantieri che io seguivo, le pratiche erano presentate all’ufficio comunale, tanto è vero che nell’esposto c’è stata anche la solerzia di andare a fotografare i cartelli di cantieri dove c’era il nome del sindaco e mandarli alla Procura della Repubblica”, ha aggiunto ancora.

Per poi proseguire: “Il processo si è concluso lo scorso 3 ottobre con la piena assoluzione perché il fatto non sussiste. Una parola di chiusura tombale su questa vicenda, lunga, che è durata più di un anno che non ho vissuto con serenità, ma con la piena fiducia nella magistratura e nel giudice. Purtroppo l’attività della magistratura è scattata in seguito a un esposto che è partito da questa sede, e da due consiglieri di minoranza”.

Traspare tanta amarezza nelle parole del primo cittadino: “Quello che di più amareggia è che sia stata scelta una modalità di fare politica che voleva mirare probabilmente a far perdere credibilità e fiducia non solo nel ruolo del sindaco, ma nella politica stessa, soprattutto nella buona politica. ‘Essere Varazze’ non condivide questo metodo di fare politica perché crediamo che la buona politica sia fatta anche di scontro e dibattito ma, soprattutto, con la lealtà istituzionale che la politica, a noi, ci ha dato come mandato”.

“Ovviamente questo prima addirittura di quello che è la correttezza personale, perché noi qui dentro, tutti, io per primo ricopriamo un ruolo che la città ci ha affidato. Personalmente, e non da sindaco, – ha rimarcato con forza Pierfederici – quello che mi ha sconfortato è aver visto addebitarmi una mancanza nella mia professione, ottenuta con enormi sacrifici, che sono andato a difendere davanti a un giudice”.

E qui non è mancato anche un momento di commozione per il sindaco: “Queste sono le cose che fanno male alle persone, ma allo stesso tempo rafforzano le convinzioni delle nostre idee e del nostro percorso qui dentro, perché abbiamo ricevuto un mandato dai nostri cittadini. E se c’è qualcosa da dirci in faccia, lo si dice qui dentro. Nelle strade, nei comizi. Non si lavora alle spalle per mandare chiunque di noi davanti a un giudice per motivi politici”.

Quindi, l’appello finale rivolto agli altri membri di minoranza: “Ora sinceramente auspico che chi non condivide ciò è stato fatto, quantomeno si dissoci da quanto accaduto”.