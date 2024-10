Varazze, guasto alla rete idrica nelle frazioni di Casanova e Faje: In arrivo le autobotti per l’uso potabile

Varazze. Una lunga notte di lavoro a Varazze a causa dell’importante guasto alla rete idrica principale, nelle frazioni di Casanova e Faje. Tecnici di Iren e Comune operativi per cercare di risolvere il prima possibile il problema.

“Ireti informa che le vasche a servizio delle frazioni sono state alimentate con un bypass provvisorio ma – sottolinea il sindaco Luigi Pierfederici – fino a nuova informativa non utilizzare l’acqua per usi potabili”.

Oggi sono previste e disponibili autobotti sulle piazze frazionali per approvvigionamento ad uso potabile.

Anche ai Piani Invrea, in via dei Geranei, carenza di acqua a causa di una rottura alla rete. Anche qui una cisterna per alimentare la rete provvisoriamente. I guasti sono causati probabilmente da frane o smottamenti avvenuti per la forte ondata di maltempo.