Varazze, grande festa per i 100 anni di Andrea Dondo

Varazze. Andrea Dondo ha tagliato il traguardo dei 100 anni alla grande, circondato dall’affetto dei suoi cari: la moglie Adriana, i figli Rosa e Stefano, nipoti e, possiamo affermarlo senza tema di alcuna smentita, da tutta la città, dove, nel centro turrito del Borgo, è nato il 2 ottobre 1924, per poi trasferirsi, nella “peregrinatio” di una vita veramente intensa e ricca di positive esperienze, in quel di Casanova, dove conduce la famosa “Vecchia Fattoria”, Ristorante principe nel Gotha dei buongustai della cucina tradizionale ligure.

“”Dria Dondo, u Landun”, memoria ultra storica di Varazze – lo ricorda Ponente Varazzino -, ha un curriculum di vita invidiabile, sia per la sua tempra di uomo da sempre impegnato in numerose attività di lavoro, sia per la sua gioviale personalità ed allegria, nelle tante iniziative di cultura popolare svolte: sagre, carnevali, festa dell’uva, il presepe vivente di Casanova, tenutesi a Varazze e nelle frazioni del retroterra. Domenica 6 ottobre 2024, una vera folla di amici lo ha festeggiato nella sua residenza, che, già dal nome, ricalca un poco le sue avventure in giro per il mondo; Dondo, infatti, lo possiamo considerare quasi un secondo “Eroe dei due Mondi”, non certo per emulazioni guerresche, ma per il lavoro svolto nella due Americhe, subito dopo la seconda guerra mondiale, allorché, quale migrante, si andò a cercare il lavoro in Argentina, dove raggiunse anche la Patagonia, marinaio e cuoco di bordo su mercantili fatiscenti, passando successivamente negli Stati Uniti nelle foreste dell’Oregon, a tagliare grossi tronchi d’alberi che, gettati nei fiumi, venivano portati dalla corrente ai centri di lavorazione”.

Tornato alla sua Varazze, fece altri mestieri, tra cui muri a secco, un’arte imparata e insegnata con indubbia ingegnosità, costruì la “Vecchia Fattoria”, forse con il ricordo dell’Oregon nel cuore; sull’input datogli da Don Morelli (cui era difficile rifiutare) collaborò in prima persona alla costruzione di una copia perfetta della Casa dei Becchi, dimora dove nacque Don Bosco a Castelnuovo (ora Castelnuovo Don Bosco), quale segno di benvenuto all’entrata dell’Oratorio Salesiano di Varazze. Altre opere hanno visto la luce con il suo contributo manuale e intellettuale, una per tutte il monumento ai “Caduti sul mare” nel viale Paolo Cappa, marinaio lui stesso e co-fondatore dell’ANMI (Associazione Marinai d’Italia – Gruppo di Varazze).

“E come non ricordare che il caro Andrea, il 18 settembre 2021, in occasione della decima edizione del “Lanzarottus Day”, è stato insignito dell’ambito premio “E vie du mậ”. Un riconoscimento istituito nel 2014 dall’Assessorato alla Cultura e assegnato ogni anno a chi, con l’organizzazione di manifestazioni, cerimonie commemorative, concorsi a premio, racconti e quant’altro strada facendo si ritiene utile possa servire, si prefigge di mantenere vive le tradizioni marinare della comunità varazzina, portando a conoscenza dei più giovani le gesta, le imprese e i sacrifici dei nostri avi, di chi qui, tra mare e monti, in questo lembo di terra di Liguria, con il proprio ingegno, capacità e caparbietà, ha saputo costruire un futuro e realizzare un sogno in una piccola ma grande Città, portandola all’onore della Regione, della Nazione e del Mondo. Si potrebbe andare avanti ancora per molto a descrivere la vita operosa di Andrea Dondo, ma centinaia di battimani ci interrompono per ascoltare la sua voce, che ringrazia tutti per l’affetto tributatogli e per darci l’appuntamento al prossimo anno”.

Il Sindaco Luigi Pierfederici lo ringrazia a nome di tutta la città, insieme alla Giunta Comunale e ai fortunati presenti, che hanno avuto l’onore di partecipare a questa grande festa per “Un uomo che vale”, gustando inoltre un ricchissimo e genuino menù di specialità “fatte in casa”, tra cui i famosi Ravioli, “perla” della Vecchia Fattoria.

Complimenti a Stefano e a Rosa, coadiuvate da giovani e gagliarde kellerine, la cui velocità di servizio meriterebbe un pensiero per le prossime Olimpiadi. Tra i presenti anche amici d’oltralpe, come la famiglia Imperiale, arrivata dalla Borgogna, intervistati da Piero Spotorno Presidente e Giuseppe Bruzzone Cameraman dall’emittente Televarazze, che hanno ripreso l’intera cerimonia che verrà trasmessa da “AMA Liguria”, sul canale 99 del digitale terreste.