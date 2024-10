Varazze, ecco la “Sala Ragazzi”, uno spazio nuovo dove svolgere attività e laboratori

Varazze. È uno spazio nuovo per ragazzi e bambini dove svolgere molte attività, laboratori e altro ancora. È la “Sala Ragazzi” nella Biblioteca comunale “Eugenio Montale”.

La Sala Ragazzi sarà aperta dal martedì al venerdì pomeriggio e il sabato mattina, con un programma di attività pensato per coinvolgere le diverse fasce di età.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Luigi Pierfederici e l’assessore alla Cultura e alla pubblica istruzione Mariangela Calcagno, “che da anni ha creduto e lavorato a questo progetto, l’intera amministrazione comunale, a dimostrazione dell’importanza di questa iniziativa per Varazze”.

“Un programma di attività dedicato alle diverse fasce di età di bimbi e ragazzi. – spiega il sindaco Luigi Pierfederici – Un ringraziamento all’assessore Mariangela Calcagno per aver creduto fortemente in questo progetto e a tutta la Amministrazione per averlo sostenuto con gli uffici comunali che lo hanno concretizzato”.

Ieri pomeriggio l’inaugurazione con la partecipazione dei ragazzi del corso di musica della scuola media di Varazze e gli studenti di Isforcoop Varazze che hanno preparato il rinfresco di benvenuto.

“Questo luogo – dicono dal Comune – promette di diventare un punto di riferimento per la formazione e il divertimento dei giovani della città, consolidando il ruolo della biblioteca comunale come fulcro culturale per tutte le età”.