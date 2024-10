Varazze, danneggiato il ponte alla foce del Rio Arenon: chiuso un tratto di lungomare Europa

Varazze. Il ponte alla foce del rio Arenon sotto lungomare Europa non è sicuro. Ha subito un danno a una pila a causa dell’impetuosità del corso d’acqua nei giorni di maltempo.

Per questo motivo, per una ragione di sicurezza, il tratto di lungomare Europa verso Cogoleto rimane chiuso.

“Già domani interverremo perché l’obiettivo è, come sempre, quello di riaprire quanto prima – afferma il sindaco Luigi Pierfederici sul posto per un sopralluogo – Abbiamo già individuato la ditta che provvederà ai lavori”.

“Ci vorrà del tempo perché, soprattutto dal punto di vista tecnico, non è un intervento semplice – prosegue il primo cittadino – e, soprattutto, deve essere svolto in piena sicurezza. Il tratto è chiuso sempre per una questione di incolumità e le persone, famiglie ciclisti e tutti, devono rispettare questo divieto”.