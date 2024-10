Varazze celebra i 30 anni di gemellaggio con Santhià: il programma dei festeggiamenti

Varazze. Attesa, a Varazze, per il trentesimo anniversario del gemellaggio con Santhià. Questo traguardo rappresenta non solo tre decenni di collaborazione, ma anche un legame profondo e duraturo tra le due comunità.

La giornata di festa di domenica 13 ottobre inizierà alle 10.30 con una vivace sfilata per le vie cittadine. Le note della Banda Musicale Cardinal Cagliero di Varazze e della Banda Musicale di Santhià risuoneranno per le strade, creando un’atmosfera di gioia e condivisione. Sarà un momento perfetto per i cittadini di Varazze per unirsi e celebrare insieme.

Alle 11 le due bande si esibiranno in un concerto in piazza Bovani. Questo evento musicale promette di essere un’esperienza indimenticabile, con un repertorio che spazierà tra vari generi e stili, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico di tutte le età.

La mattinata si concluderà alle 11.30 con i saluti istituzionali. Sarà un’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo gemellaggio e per ribadire l’importanza di mantenere vivi questi legami di amicizia e collaborazione.