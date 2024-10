Valleggia, domenica il “Corescant cecicliano” con otto cori della diocesi

Quiliano. Con il patrocinio del Comune e della Diocesi di Savona-Noli domenica 13 ottobre alle ore 15:15 nella Chiesa Santissimo Salvatore, nella frazione Valleggia, si svolgerà il “Corescant Cecicliano”, promosso dalla parrocchia, con ben otto cori provenienti da un capo all’altro della diocesi stessa, da Finale Ligure a Cogoleto, cui se ne aggiungerà uno dalla vicina Val Bormida.

L’evento torna dunque per volontà dei gruppi partecipanti dopo il grande successo dello scorso anno, quando fu realizzato in occasione del settantesimo anniversario del Coro Polifonico di Valleggia. Il “Corescant Ceciliano” è infatti un’occasione non solo di musica e preghiera ma soprattutto di incontro e amicizia tra realtà diverse ma accomunate dalla stessa passione per il canto.

Questi gli otto gruppi vocali presenti: Corali Unite di Carcare e Ferrania, diretta da Michela Vassallo, Holy Heart Gospel Choir di Savona (direttore: Igor Barra), Coro parrocchiale San Bernardo in Valle (dir. Francesca Botta), Coro Polifonico San Biagio di Finalborgo (dir. Fiorenza Ricca), Corale Santa Maria di Cogoleto (dir. Raffaele Cattani), Cantoria San Nicolò di Albisola Superiore (dir. Antonio Delfino), Collegium Musicum Sancti Sebastiani Gameraniensis (dir. Graziano Interbartolo) e Coro Polifonico di Valleggia (dir. Maurizio Fiaschi).

La domenica di festa, come sempre dedicata a santa Cecilia, patrona della musica e dei cantori, culminerà alle ore 18 con la messa presieduta dal parroco don Alessio Allori e animata da tutti i gruppi.