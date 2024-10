Vado Ligure, dal Comune via libera al progetto di manutenzione straordinaria di via Gavotti a Segno

Vado Ligure. La giunta comunale di Vado Ligure ha approvato nell’ultima giunta il progetto esecutivo di un importante intervento di manutenzione straordinaria e consolidamento di via Gavotti, nella frazione di Segno. Un investimento di 610 mila euro che mira a garantire “una maggiore sicurezza e accessibilità per i residenti della zona”.

“Il progetto, atteso da tempo, risponde all’esigenza di adeguare l’infrastruttura stradale alle mutate esigenze del territorio – spiegano dal Comune – l’aumento progressivo nel tempo di abitanti a Segno ha portato molti nuovi residenti ad utilizzare via Gavotti, arteria fondamentale per collegare la frazione al fondovalle. Da qui la volontà dell’amministrazione di intervenire con lavori di rinforzo strutturale e una generale riqualificazione che garantisca una viabilità più sicura e fluida. Illuminazione, regimazione delle acque e protezione stradale sono altri elementi fondamentali dell’obiettivo del progetto”.

Il quadro economico complessivo per l’esecuzione dei lavori ammonta, come detto, a 610 mila euro, risorse dell’ente. L’approvazione del progetto esecutivo consente di avviare le procedure per l’appalto dei lavori, che si prevede possano iniziare nei prossimi mesi.

“Con questo intervento, l’amministrazione comunale conferma il suo impegno a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rendere il territorio sempre più vivibile e sicuro”.