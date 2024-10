Vado Ligure, aperto il nuovo parcheggio tra Molo 8.44 e Via alla Costa

Vado Ligure. Dopo che sono ufficialmente terminati i lavori di realizzazione della nuova strada in fregio al Molo 8.44, con essi è stato aperto il nuovo parcheggio situato nelle aree di Via alla Costa. Una importante infrastruttura che offrirà 74 posti auto, contribuendo significativamente a migliorare la fruibilità della zona per cittadini e utenti.

“Questo nuovo parcheggio – fanno sapere dal Comune – rappresenta una soluzione ideale per chi necessita di soste in una posizione strategica: nelle immediate vicinanze del centro cittadino, della sede ASL e della zona commerciale limitrofa. La sua apertura va anche a compensare temporaneamente la perdita di posti auto dovuta ai lavori di costruzione del nuovo ponte sull’Aurelia, i cui stalli torneranno disponibili una volta completate le operazioni di cantiere”.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un piano rivolto ad offrire nuovi parcheggi in prossimità del centro, e quindi volto a rendere più agevole l’accesso alle aree nevralgiche del paese.

Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale ringraziano i cittadini per la pazienza durante la fase di lavori, e sono fiduciosi che questa nuova area di sosta rappresenterà un beneficio concreto per tutta la comunità, migliorando la mobilità.