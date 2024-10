Vado, lavori sul torrente Segno: traffico intenso e disagi alla viabilità

Durante la chiusura, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi definiti con la Polizia Municipale, tra cui il bypass principale che passa per via Ferraris, via Sabazia, Ponte Peluffo e via Alla Costa, permettendo di rientrare sulla Via Aurelia. Saranno attivi anche percorsi interni, come la variante Aurelia-bis e la Strada di Scorrimento, quest’ultima però interessata da lavori di riqualificazione. Inoltre, gli autobus del trasporto pubblico TPL diretti verso Savona continueranno a percorrere via Caduti per la Libertà in direzione monti.

Il cantiere occuperà parte dei parcheggi di piazzale San Lorenzo, ma per ridurre i disagi, il Comune aprirà nuovi posti auto nell’area a margine della strada che collega il Molo 8.44 a via Alla Costa.