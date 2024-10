Vadese, Oliva bastone e carota: “Buon secondo tempo, ma sono molto arrabbiato perchè secondo me saremmo potuti stare molto meglio nella partita”

Vado Ligure. Una prestazione dai due volti. Oggi pomeriggio Savona e Vadese si sono affrontate presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” in occasione di una delle gare valevoli per la quarta giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Il match è terminato 2-0 in favore del sodalizio biancoblù.

A margine della sfida mister Maurizio Oliva è intervenuto dicendosi non propriamente soddisfatto per quanto fatto vedere dai suoi: “Questa partita ci lascia zero punti e un’arrabbiatura perchè non abbiamo giocato un tempo, mentre nella seconda frazione abbiamo fatto molto meglio. Onestamente è vero, dal momento in cui il Savona è andato in vantaggio ha giocato meglio ma io vorrei rivedere l’azione con cui sono andati in vantaggio perchè da un fallo nostro è stato dato rigore a loro. Ci sta che l’arbitro sbagli ma vorrei che sbagliasse qualche volta anche a nostro favore. Non siamo fortunati ultimamente”.

“Loro sono più bravi – ha proseguito l’intervistato -, noi abbiamo fatto tutto ciò che potevamo nelle condizioni in cui siamo adesso. Ci mancano dei giocatori importanti, ma li recupereremo. Ho ricevuto delle ottime risposte da chi è entrato. Abbiamo lottato fino all’ultimo, ma sono molto arrabbiato perchè secondo me saremmo potuti stare molto meglio nella partita”.

Il tecnico della Vadese ha concluso il proprio intervento guardando al prossimo match che vedrà i suoi impegnati contro l’Olimpic: “Considero l’Olimpic una favorita, hanno un bravissimo allenatore e sono un grandissimo gruppo. Dovremo affrontare un’altra partita estremamente difficile, ma in realtà tutte lo sono. Quest’anno il campionato è difficilissimo, puoi trovarti invischiato sotto come sopra. Penso che conteranno tanto i singoli punti, anche i pareggi. Dobbiamo svegliarci e tirar fuori quelle caratteristiche che questa squadra non ha. Dobbiamo lottare alla morte su ogni pallone su ogni campo, solo così diventeremo una squadra pericolosa”.