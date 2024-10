Una delegazione Unicef incontra i bambini delle scuole di Laigueglia

Laigueglia. I diritti dell’infanzia, il rapporto dei minori con il paese, con la scuola e la parrocchia.

Sono stati gli argomenti trattati durante un incontro che si è svolto con i bambini delle scuole al Centro ricreativo San Matteo di Laigueglia con i rappresentanti dell’Unicef nell’ambito dell’iniziativa “La Staffetta dei Bambini”, organizzata dal Consorzio delle Pro Loco di Genova, con la collaborazione dei Comitati Provinciale e Regionale per Unicef.

Questa edizione della “Staffetta” è dedicata infatti ai bambini e ai loro diritti, sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176 .

Proprio in queste settimane una delegazione è impegnata in un tour conoscitivo in tutta la regione. A Laigueglia si sono svolte attività con i ragazzi delle scuole in giro per il paese e un incontro coi rappresentanti del Comune.

In particolare col sindaco Giorgio Manfredi, con l’assessore Giampaolo Giudice, il consigliere Lucia Facchineri, con la Pro Loco, la Polisportiva e il parroco. Ai partecipanti è stato consegnato un dono oltre ad una pergamena e una medaglia in ceramica di Albisola.