“U Mangià de Cà”, “Mercato Riviera delle Palme”, “Taste Riviera” e “WindFestival”: ecco gli appuntamenti del weekend

Savonese. Un weekend ricco di appuntamenti quello del 5 e 6 ottobre, dove non mancheranno buon cibo, sport ed attività per tutta la famiglia. Tra gli eventi da non perdere c’è la festa d’autunno “U Mangià de Cà” ad Ortovero, ma anche il “Mercato Riviera delle Palme” che torna a Finale Ligure, e poi “Taste Riviera” a Savona con degustazioni gratuite dei migliori prodotti “food&wine” del Ponente Ligure e la 2XXXII Festa Nazionale del Tartufo della Val Bormida” a Millesimo. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

FESTA D’AUTUNNO “U MANGIA’ DE CA’ ” AD ORTOVERO

La Pro Loco di Ortovero è lieta di annunciare la Festa d’Autunno “U Mangià de Cà”: domenica 6 ottobre dalle ore 12,30.

Gastronomia con caldarroste e specialità tipiche, divertimento per grandi e piccini con animazione e Dj. Inoltre raduno di mezzi d’epoca, giro panoramico con aperitivo e mostra statica.

IL “MERCATO RIVIERA DELLE PALME” ARRIVA A FINALE LIGURE

Domenica 6 ottobre per la nona tappa del tour 2024 il Mercato Riviera delle Palme torna a Finale Ligure.

Dalle 8 alle 19.30 il lungomare Migliorini sarà “invaso” dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

“TASTE RIVIERA” A SAVONA: DEGUSTAZIONI GRATUITE DEI MIGLIORI PRODOTTI “FOOD&WINE” DEL PONENTE LIGURE

“Taste Riviera: un territorio da degustare” arriva a Savona: sabato 5 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 19,30, presso la Fortezza del Priamar, degustazioni gratuite dei migliori prodotti “food&wine” del Ponente ligure.

L’evento, organizzato da Fisar (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori), è dedicato agli amanti del buon vino e della buona cucina, per degustare i migliori prodotti della regione. L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, si terrà presso il Salone Sibilla nella Fortezza del Priamar.

Seguirà alle 16,30 l’incontro “Il Moscatello di Taggia: il nettare degli Dei, il vino dei Papi, il vino dei Re”, convegno gratuito che delineerà la storia e le caratteristiche del Moscatello di Taggia, il vitigno amato nei secoli passati dai papi di Roma e dalla nobiltà italiana ed estera.

“FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO DELLA VAL BORMIDA”: TUTTO PRONTO PER LA XXXII EDIZIONE

A Millesimo la XXXII Festa Nazionale del Tartufo della Val Bormida, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre nella cornice di uno dei Borghi più belli d’Italia.

Diverse le aree in cui si snoda la festa, con ristoranti convenzionati, punti di interesse, ampi parcheggi e servizio di bus navetta.

AD ANDORA LA TREDICESIMA EDIZIONE DEL “WINDFESTIVAL”

Il “WindFestival” torna per il secondo anno ad Andora. II più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento, si terrà dal 3 al 6 ottobre. Questa tredicesima edizione, la seconda che si tiene nella località balneare del ponente ligure, sarà organizzata come sempre da Valter Scotto e Andrea Ippolito di TF7 Open Sport A.S.D., con il patrocinio e il sostegno del Comune di Andora.

Il programma sportivo, cuore pulsante del “WindFestival”, comprende veleggiate e competizioni, classi di avvicinamento alle attività per neofiti, lezioni, prove gratuite di attrezzature e class con i migliori sportivi professionisti per le rispettive discipline.

Il Parco delle Farfalle ospiterà l’Area Expo con stand aperti fino alle ore 22, e proporrà street food e intrattenimento musicale ogni sera. Fra le novità di quest’anno la Windrun, gara di corsa amatoriale di 6 km organizzata da Cristian Mallardo, le escursioni di Trekking nell’entroterra e la gara podistica amatoriale per ragazzi dagli 8 ai 10 anni. Per gli amanti delle due ruote sono in programma tour con E-Bike per scoprire l’entroterra andorese, di cui due per neofiti e uno dedicato ai più esperti, di circa 40 km.

A LOANO DUE GIORNI ALL’INSEGNA DEL CARNEVALE E DELLE TRADIZIONI LOCALI

A Loano doppio appuntamento con il carnevale, la storia e le tradizioni dei Doria, con tanto divertimento per tutte le età.

Sabato 5 ottobre in via dei Gazzi si terrà la “Festa dei nonni”, promossa da Vecchia Loano. A partire dalle ore 15 gli artisti di “Circo Incerto” animeranno la via, che si colorerà di tante maschere festose. Il pomeriggio sarà arricchito dal “Battesimo della sella” e dall’intrattenimento offerto dal “Trenino Miletto”. A seguire, le associazioni sportive loanesi presenteranno i loro corsi e le loro attività, effettuando dimostrazioni delle rispettive discipline.

Domenica 6 ottobre alle ore 16 a Palazzo Doria si terrà la presentazione di “Le feste di carnevale dei Giovani Doria a Loano 1582-1588”, l’ultimo volume di Elisa Bruzzone, con intermezzi musicali a cura di Chantalle Allomello. Nel corso del pomeriggio avverrà la “istituzionalizzazione” delle maschere di carnevale di Vecchia Loano.

AD ALASSIO “CONCORSO D’ELEGANZA SUL MURETTO”: RADUNO DEGLI EQUIPAGGI DI AUTOVETTURE ANTE ’70

Sabato 5 e domenica 6 ottobre Alassio vivrà due giorni all’insegna della “dolce vita”: il club “Ruote D’Epoca” di Villanova d’Albenga organizza un raduno per gli equipaggi delle autovetture ante ’70.

Un “Concorso d’Eleganza sul Muretto” di altissimo livello, con piloti in arrivo non solo dalla provincia di Savona, ma anche dal resto della regione e da quelle limitrofe.

La manifestazione è ASI, con i delegati che controlleranno tutte le auto per dare un valutazione del livello di eleganza, coadiuvati da una giuria di esperti. Anche il pubblico potrà votare l’auto più elegante, decretando il premio popolare.

Tante le marche automobilistiche in vetrina nella due giorni di raduno, con gli equipaggi pronti a raccontare le tante storie di vita vissuta a bordo di quei modelli, esposti come opere d’arte.

AL PARCO NATURA DI PIETRA LIGURE UN ALTRO FINE SETTIMANA CON “ASINOLLERFEST”

Un altro fine settimana di “AsinOllerfest” al parco natura di Pietra Ligure: specialità gastronomiche bavaresi, birre artigianali, barbecue e tante attività con gli amici animali.

Sabato 5 ottobre, alle ore 10, appuntamento con il “Trekking botanico”: un percorso dalla frazione di Ranzi fino ad AsinOlla a cura di Laura Brattel. Alle ore 11 spazio con “Vita in maneggio”. Dalle ore 16 “Merenda con gli asinelli”. Alle 17 “Caccia al tesoro degli asinelli”.

Domenica 6 ottobre inizio alle ore 10 con la “Colazione degli asinelli”. A seguire, alle ore 11 “Trekking con storie”. Alle ore 16 “Gioco e coccole con gli asini”. Alle ore 17 “A spasso con Santiago”, il tutto sempre in compagnia e con l’assistenza dello staff.

Per prenotare le attività con asini e cavalli contattare il numero 3491985292 anche via WhatsApp; per il servizio di bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni contattare il 3451747357 o consultare https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

