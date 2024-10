Tre furti nella notte a Savona: colpiti due bagni e una gelateria in corso Vittorio Veneto

Savona. Tre furti nella notte appena trascorsa a Savona in alcune attività di corso Vittorio Veneto.

I titolari hanno presentato denuncia alla polizia di Stato, intervenuta sul posto con la volante.

Sono stati colpiti i bagni Barbadoro, i Marinella e la gelateria Cora. Nei due stabilimenti balneari è stato portato via il fondo cassa, nella gelateria è stata solo forza la porta.

Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per trovare i responsabili, anche controllando le immagini dell’impianto di videosorveglianza presente in zona.