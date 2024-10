TPL Linea, torna il TeatroBus per gli spettatori del Chiabrera

Savona. Torna anche per questa stagione il servizio di TPL Linea dedicato al pubblico del teatro Chiabrera di Savona: il “TeatroBus” dell’azienda di trasporto savonese sarà nuovamente attivo dal prossimo 12 novembre e lo sarà per tutte le serate previste dalla programmazione, fino al 17 aprile 2025.

Il servizio gratuito è riservato a soli spettatori del teatro Chiabrera e si snoda su due distinte Linee, quella Blu e quella Rossa, entrambe suddivise su due principali direttrici di percorso:

– Linea Blu: da Albisola Superiore (casa di riposo) ore 20 e 30 e fino al teatro con arrivo 20.45; da San Benedetto – Pesci Vivi ore 20.37 e fino a teatro con arrivo 20.55.

– Linea Rossa: deposito TPL Linea ore 20.00 e fino a teatro (arrivo ore 20.25); da piazza Brennero a Savona ore 20.27 e fino a teatro (arrivo ore 20.50).

L’elenco completo delle fermate e dei relativi orari di partenza e di transito verrà affisso su tutte le fermate interessate dal servizio di trasporto.

L’orario del ritorno sarà, invece, in funzione alla chiusura degli spettacoli in cartellone.

Il Teatrobus attenderà gli spettatori all’uscita del teatro per ricondurli alle fermate di partenza.

Ecco il calendario con le date del servizio di trasporto:

– Novembre 2024: 12 – 13 – 14;

– Dicembre 2024: 3 – 4 – 5 – 6 – 13 – 20;

– Gennaio 2025: 13 – 14 – 15 – 17 – 23 – 29 – 30 – 31;

– Febbraio 2025: 4 – 5 – 6 – 18 – 19 – 20 – 21 – 28;

– Marzo 2025: 7 – 14 – 20 – 25 – 26 – 27 – 29;

– Aprile 2025: 10 – 11 – 15 – 16 – 17;

“Ritorna il trasporto dedicato per la nuova stagione del teatro Chiabrera, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti degli spettatori in occasione delle serate in cartellone – affermano il presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri e il direttore generale Giampaolo Rossi – Il TeatroBus è un servizio stato molto apprezzato dal pubblico e dall’utenza, adatto alle esigenze di orario degli spettacoli”.

“Vogliamo proseguire con i vari servizi di trasporto pubblico aggiuntivi e settoriali per la mobilità urbana cittadina” concludono i vertici di TPL Linea.

Per ulteriori informazioni TPL ha messo a disposizione degli utenti il numero 019 2201231.