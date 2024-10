Torna l’ora solare: nella notte tra sabato e domenica lancette indietro di 60 minuti

Savona. Torna l’ora solare. Il cambio dell’ora avverrà nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre.

Allo scoccare delle 3 le lancette di tutti gli orologi dovranno essere spostate indietro di 60 minuti.

Grazie all’ora solare l’ultima domenica di ottobre ci regalerà quindi un’ora in più di sonno, oltre che un po’ più di luce la mattina, a discapito della sera, quando farà buio piuttosto presto.

In primavera si tornerà all’ora legale: in quel caso le lancette dovranno essere spostate un’ora in avanti, nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2025.