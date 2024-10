Torna il maltempo, scattano allerta gialla e arancione sulla Liguria

Liguria. Arpal lancia l’allerta gialla temporali sul centro levante (Zone BCE) da mezzanotte, che diventerà arancione temporali (il massimo grado) dalle 8 alle 21 di domani sui bacini piccoli e medi di C; gialla idro per i bacini grandi del levante (Zona C) sempre dalle 8 alle 21 di domani.

Continuano le condizioni di imprevedibilità meteo sul territorio ligure: gli ultimi aggiornamenti modellistici indicano una prolungata fase di tempo perturbato che insisterà per più giorni anche sulla Liguria.

Inevitabile aggiornare il quadro previsionale e la valutazione delle criticità giorno per giorno, anche in base a quanto effettivamente piovuto e alle risposte del territorio già saturo.

Nella giornata di oggi, giovedì 24 ottobre, si irrobustirà una convergenza al largo delle coste di levante, che i venti in quota spingeranno vero le aree costiere nel pomeriggio-sera, portando instabilità sulla regione e piogge sparse anche a carattere di temporale localmente forte, soprattutto sul centro-levante.

Il richiamo di aria molto umida porterà domani, venerdì 25 ottobre, ancora instabilità diffusa su tutta la regione. A levante, sul territorio dell’area C, si potrà instaurare una convergenza fra venti di scirocco e tramontana, con fenomeni persistenti per più ore sullo stesso punto e cumulate abbondanti.

Il posizionamento della massa di aria fredda in quota che scenderà dal nord Atlantico verso l’Europa occidentale condizionerà l’impatto che la perturbazione avrà sulla nostra regione, in particolare a partire da sabato. In questo momento la modellistica indica proprio per sabato 26 ottobre due soluzioni attualmente equiprobabili, entrambe persistenti: una insiste più sul centro, una più sul ponente.

Domani (25 ottobre) i modelli ad alta risoluzione forniranno ulteriori elementi per provare a inquadrare meglio una situazione previsionale particolarmente complicata.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/