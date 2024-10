Tamponamento in A10, un ferito: code e disagi per la pioggia

Savona. Incidente questa mattina sull’autostrada A10, nel tratto tra Albisola e Savona, in direzione Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 9.30, si è verificato uno tamponamento tra due auto, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della Croce Oro di Albissola e del 118. Solo uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro autostradale è rimasto ferito nell’impatto tra le vetture: dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, non è in gravi condizioni. Illeso, invece, l’altro guidatore.

Ripercussioni alla viabilità nel tratto, con code che hanno raggiunto i 3 km fino all complanare di Savona: i vigili del fuoco hanno operato per la rimozione dei mezzi incidentati e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla carreggiata.

E disagi non mancano anche su altre tratte della A10 per la ripresa dei cantieri: code tra Borghetto e Finale, in direzione Savona, ma forti rallentamenti sono stati segnalati anche tra Spotorno e Feglino in direzione Francia, sempre a causa dei lavori. A peggiorare la situazione viaria le intense piogge di queste ore, che hanno formato anche qualche allagamento.

Come nei giorni scorsi, il traffico autostradale potrebbe a sua volta provocare conseguenze anche sulla via Aurelia, in particolare nel ponente savonese.

Sul nodo di Genova alcuni veicoli in avaria nei pressi dei caselli autostradali: la situazione più critica si è verificata al casello di Genova Aeroporto, che è rimasto chiuso in entrata in direzione Ventimiglia per colpa di un camion in panne sulla corsia di accelerazione. L’entrata consigliata per chi è diretto a Ponente è Genova Pegli.

Coda di un chilometro anche tra Genova Ovest e il bivio A7/A10 per un’auto che si è fermata subito dopo la barriera. Anche in questo caso inevitabili le ricadute sul nodo di San Benigno. Code per traffico intenso sono segnalate anche in A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio A7/A12 e sulla A12 tra Genova Est e il bivio A12/A7.