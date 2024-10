Tajani sull’attacco in Libano: “Inaccettabile, ci auguriamo di risolvere. Chiediamo rispetto per i nostri militari”

Savona. “Stiamo seguendo con grande attenzione e prooccupazione l’evoluzione della situazione in Libano. Quello che è successo è inaccettabile e non deve accadere più, siamo amici di Israele ma i nostri soldati non devono essere toccati. Ci auguriamo si possa risolvere in maniera positiva questa sitazione di grande tensione”. Lo dice il viceministro Antonio Tajani a margine della firma del protocollo per le infrastrutture a Savona, nel palazzo della Provincia in merito alla grave situazione in mediorente dopo l’attacco da parte di Israele alle forze Onu dell’Unifil in Libano.

“Abbiamo sollecitato – spiega – ancora una volta il ministro degli esteri israeliano a una scelta diversa da parte delle forze armate di Tel Aviv, chiediamo rispetto per i nostri militari”.

E conclude: “Noi contiamo sulla disponibilità e sulla serietà degli intelocutori israeliani affinche si eviti qualsiasi operazione a fuoco attorno alle caserrme dove si trovano i nostri militari che al momento non corrono rischi gravissimi ma devono essere tutelati”.