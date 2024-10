Taekwondo, Ayoub Ouali Idrissi si laurea vicecampione italiano

Caorle. Grande risultato per la società Olimpia ai campionati italiani cinture rosse che si sono svolti sabato 26 e domenica 27 ottobre al Palamare di Caorle, in Veneto.

Oltre 400 gli atleti, provenienti da 140 società in rappresentanza di 18 regioni, che si sono dati battaglia in una due giorni di altissimo livello svoltasi sotto gli occhi, tra gli altri, del presidente federale Angelo Cito e del presidente onorario Maestro Park Young Ghil. Per la società del maestro Giovanni Caddeo spicca la medaglia d’argento conquistata da Ayoub Ouali Idrissi che ha vinto ben tre incontri prima di arrendersi in finale contro il piacentino Bance.

Ouali, di origini marocchine, residente a Savona, ha iniziato il proprio cammino dagli ottavi, dove ha regolato per 2 round a 0 l’avellinese Guarnieri, ripetendosi poi ai quarti contro D’Alba e in semifinale contro il barese Caforio. Tre turni vinti senza concedere nemmeno un round ai propri avversari, poi l’accesa finale persa per 2 round a 0 che certifica l’alto livello dell’atleta savonese, alla sua prima partecipazione a questa competizione.

Per l’Olimpia Savona anche una medaglia di bronzo con Alessandro Cursano nella categoria 78 kg. Si ferma invece prima della zona medaglia Lassana Sy.

Le celebrazioni per le medaglie