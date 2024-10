Sup Team Savona, buoni risultati in Coppa Italia sul lago di Garda

Castelnuovo del Garda. In uno degli scenari più belli d’Italia domenica 20 ottobre si è svolta la gara di Coppa Italia Sup per la categoria master sulla lunga distanza organizzata dall’ASD Garda Paddle.

In gara si sono presentati atleti provenienti da tutta Italia. Il Sup Team Savona si è presentato con due atleti alla long distance di 11 km.

Sara Oddera vince nella sua categoria di appartenenza (Master D) e arriva seconda nella classifica assoluta che con un ottimo tempo, lasciando ben sperare nell’imminente trasferta per i campionati del mondo in Florida, a Sarasota, che si svolgeranno esattamente tra un mese.

La tavola usata è stata la SIC Maui modello RS 14×21.5 LV da 240 lt con pinna VLT modello OSC3.

Paolo Nardini conquista un quinto posto di categoria (master E) usando la SIC Maui modello Atlantis 14×26 con pinna VLT modello F22.

In Florida Sara gareggerà col nuovo modello della SIC Maui: RST. Si tratta di una tavola molto veloce e sono mesi che Sara si sta allenando su questo nuovo modello che ha un profondo scavo (dugout) per permettere agli atleti di stare più bassi sul livello del mare e avere maggiore stabilità anche diminuendo la larghezza. Sara infatti si allena su una RST 14×21 LV sempre con 240lt di volume, perfetta per il suo peso.

Alcuni momenti della Garda Paddle Race