Successo per il secondo raduno del videogioco “Age of Empires II Definitive Edition”: a Loano oltre 50 player provenienti anche dall’estero

Loano. Ha visto la partecipazione di 50 giocatori (compresi alcuni player stranieri di primo livello) il secondo raduno del videogioco di strategia “Age of Empires II Definitive Edition” tenutosi il fine settimana scorso al Loano 2 Village.

Il primo raduno è stato organizzato nell’ottobre del 2023 con un piccolo e variegato gruppo di giocatori provenienti da tutta Italia e dalla Spagna. Quest’anno, anche grazie alla collaborazione con il server Discord AoeItalia, gli organizzatori sono riusciti a coinvolgere un gruppo di circa 50 persone, con alcune figure di spicco italiane (tra cui i top player Vodka_L_ e Salsiciotto1999), francesi (tra cui il top player Sitaux), spagnole, svizzere e bulgare.

Il raduno, organizzato da giocatori loanesi Klaus Sorrentino e Sara Vassale, conosciuti nel mondo di AOE come la coppia HAKUNA-MATATA (Dottori Stone), ha visto i partecipanti affrontarsi in tornei in team game e in single player e si è concluso con la distribuzione di medaglie e gadget.

Tante persone, compresi gli organizzatori, conoscevano questo gioco dall’adolescenza, ma lo hanno riscoperto durante il lock-down, a seguito di alcune modifiche ed è diventato poi fonte di nuove amicizie, sia online che dal vivo.

Il raduno si propone anche di creare e rafforzare legami tra le persone, cercando di andare in controtendenza rispetto ai fenomeni dell’introversione e dell’isolamento, favorendo quindi le relazioni sociali.

Sorrentino e Vassale stanno già pianificando un altro raduno nel 2025, con l’intento di riunire nuovamente a Loano sempre più persone che hanno voglia di condividere questa esperienza.