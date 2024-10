Strategia di Sviluppo Locale, il Gal Valli Savonesi varia gli importi a copertura di tutte le domande ricevute

Albenga. Il consiglio direttivo del Gal Savonese si è riunito giovedì 10 ottobre presso la sede legale della Cersaa della Camera di Commercio ad Albenga per uno degli ultimi incontri della programmazione 2014-2022.

Tra i punti all’ordine del giorno, oltre al rendiconto sullo stato di avanzamento della Strategia di Sviluppo Locale (programmazione 2014/2022), alcune variazioni della SSL per sostenere la copertura di tutte le 32 domande ricevute sul Bando delle attività turistiche (misura 6.4) nel 2023, oggi in corso di istruttoria da parte di Ispettorato Agrario e tutte le 7 domande ricevute dagli enti sul Bando delle infrastrutture pubbliche (misura 7.5) del 2024 che saranno istruite direttamente dai tecnici incaricati dal Gal .

“Abbiamo aumentato gli importi stanziati originariamente da 1.179.000 a 1.261.000 euro per le strutture ricettive turistiche e da 318.000 a 535.000 euro per le infrastrutture pubbliche utilizzando economie , ribassi d’asta degli enti beneficiari, rinunce – afferma il presidente Osvaldo Geddo – Il consiglio del Gal è impegnato ad ottimizzare la spesa recuperando ogni risorsa a fine periodo di programmazione per renderla nuovamente fruibile”.

Molte le richieste di proroga pervenute dai beneficiari dei finanziamenti, specie gli enti pubblici, che hanno avuti ritardi nelle procedure di affidamento dei lavori e di svolgimento degli stessi; richieste che il presidente ed il consiglio direttivo hanno approvato secondo un principio di attenzione e ascolto alle problematiche sottoposte.

All’ordine del giorno anche l’approvazione della graduatoria, quindi l’assegnazione di risorse, per il miglioramento di un tratto della Alta Via dei Monti Liguri ad opere del Parco del Beigua che aveva presentato domanda per circa 80.000 euro.

“Siamo entrati ancora una volta nel merito dell’Accordo di Collaborazione per CSR 23-27 che successivamente, una volta deliberato dell’assemblea del Gal, dovrà esser portato nei Consigli Comunali e negli organi degli altri enti ed associazioni di categoria. La governance del Gal si è contraddistinta per essere stata molto inclusiva ed estesa; cercheremo di mantenere questo orientamento voluto dai sindaci dell’entroterra e dalle associazioni imprenditoriali” dichiara Giovanni Minuto, direttore del Cersaa ed anche direttore del GAL Valli Savonesi.

Il presidente Geddo ha informato il consiglio sull’avvio delle attività di istruttoria diretta da parte del Gal che riguardano i bandi dei Gal con capofila Camera di Commercio, bandi recenti chiusi dopo ottobre 2023. Un’attività in pieno svolgimento che potrebbe dare interessanti riscontri. In caso di esiti positivi di questa esperienza sperimentale concordata con Regione Liguria, in termini di efficienza, precisione ma anche di tempestività nelle risposte, le future domande che saranno ricevute dai Gal del sistema Camera di Commercio nel periodo 23-27 saranno esaminate direttamente dalla nuova struttura costituita in ambito Gal sgravando gli ispettorati agrari, secondo le cui indicazioni le istruttorie vengono e verranno svolte.

Discussione approfondita del consiglio sul progetto di comunicazione che potrebbe essere attuato ad iniziativa diretta del Gal, entro fine 2024.