Strade e illuminazione pubblica a Boissano, Mattiauda: “L’amministrazione organizzi un incontro coi cittadini per presentare le sue soluzioni”

Boissano. “Lo stato delle strade (comunali e non) e dell’illuminazione pubblica rappresenta un pericolo per i cittadini. Come intende agire l’amministrazione per risolvere la situazione? Se ne parli in un incontro a tema con la popolazione”. E’ la proposta avanzata da Davide Mattiauda, consigliere di minoranza di Boissano, in una interrogazione alla maggioranza del sindaco Paola Devincenzi.

“Molti tratti stradali in Boissano, oramai da anni, versano in una condizione di degrado a causa di buche, fondo sconnesso, mancato regolare sfalcio dell’erba ai bordi della strada (cosa che costringe ciclisti e motociclisti a transitare nel centro della carreggiata) e non adeguati strumenti di dissuasione per gli eccessi di velocità. Mi sono giunte, a tal riguardo, molte segnalazioni da privati cittadini: in particolare mi vengono evidenziati lo stato della provinciale (mi viene riferito che siano avvenuti svariati incidenti), dell’area Morteo, di via Marici nonché il disagio al traffico sulla provinciale causato dall’instaurazione di una Ztl davanti alla scuola”.

“Inoltre, anche lo stato dell’illuminazione, garantita da un impianto oramai obsoleto, è fonte di disagio per i cittadini e desta preoccupazione per la sicurezza. In particolare, la corrente amministrazione ha scelto di spegnere (per far fronte al ‘caro bolletta’) svariati lampioni, una parte significativa parte di quelli che dovrebbero rimanere accesi sembrano essere guasti, e guasti di più ampia portata hanno afflitto recentemente vaste aree del paese”.

“Il tema della sicurezza dei cittadini deve rivestire un’importanza primaria per ogni amministratore. Che a Boissano vi sia un ‘problema di strade e illuminazione’ emerge dalle segnalazioni dei singoli cittadini, di un comitato cittadino, dagli articoli comparsi sulla stampa locale. E’ evidente la mancanza, ad oggi, di risposte chiare sul tema da parte della corrente amministrazione: in interviste su IVG.it e altri quotidiani si parla di ‘interventi certosini’ e ‘progetti in corso’ ma senza specificare quali”.

Mattiauda, dunque, interroga l’amministrazione per capire “quali siano le attività svolte ad oggi dall’attuale amministrazione per rispondere positivamente a questa imprescindibile esigenza di sicurezza della cittadinanza; c Cosa ne pensa la corrente amministrazione, considerato il calo del costo dell’energia, di accendere i lampioni che si era scelto di spegnere nell’ultimo trimestre del 2022”.

E ancora: “Qualora non fosse stato fatto, cosa ne pensa la corrente amministrazione dell’opportunità di: mappare in modo completo tutte le situazioni critiche, utilizzando come fonte primaria il portale segnalazioni del Comune e le società che gestiscono il nostro sistema di illuminazione; lavorare per definire un piano di azione complessivo per mitigare nell’immediato e risolvere completamente nel medio (lungo?) termine il ‘problema strade ed illuminazione’, coinvolgendo altri enti responsabili quali la provincia ed identificando in maniera puntuale gli strumenti (a titolo di esempio non esaustivo: revisione dei contratti con gli attuali fornitori di sistemi di illuminazione, partecipazione a bandi PNRR per rinnovare la viabilità o l’illuminazione pubblica, accedere ad altre forme di finanziamento agevolato, valutazione di finanziamenti tradizionali ad hoc finalizzati al tema strade ed illuminazione, indagare l’esistenza di soluzioni smart ed alternative che possano rendere realizzabile a costi più bassi la risoluzione del problema); presentare in un incontro con la popolazione il quadro della situazione ed il possibile piano d’azione per risolverle”.