Stella, resta in bilico con l’auto su una scarpata: salvato dai vigili del fuoco

Stella. E’ stato salvato in tempo grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco un automobilista che, dopo aver perso il controllo del mezzo, forse per una manovra errata, è rimasto in bilico con la vettura, raschiando di precipitare dalla scarpata.

E’ successo poco dopo le 12 di oggi a Stella San Bernardo, in località Castellari.

Per le attività di soccorso stradale, oltre ai pompieri del distaccamento di Varazze e ai volontari di Sassello, sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa locale e l’automedica del 118.

Il signore alla guida dell’auto è rimasto all’interno dell’abitacolo: l’azione dei vigili del fuoco ha permesso di evitare il peggio e il conducente è rimasto illeso nell’incidente.

Per lui nessuna conseguenza, quindi, se non lo shock per l’accaduto.