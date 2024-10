Stato di emergenza per maltempo, Giampedrone: “Analisi danni in corso, poi il presidente di Regione valuterà richiesta a protezione civile”

Liguria. “Sulle materie che riguardano la Protezione civile occorrono prudenza e conoscenza anche delle procedure. È infatti ancora in corso l’analisi speditiva dei danni al patrimonio pubblico provocati sul territorio dal maltempo delle scorse settimane, durante le ultime allerte meteo rossa dell’8 e 9 ottobre e arancione del 17 e 18 ottobre. Il termine scadrà il 27 ottobre: conclusa questa procedura, il presidente della Regione appena insediato potrà valutare se richiedere o meno lo Stato di emergenza al dipartimento nazionale di Protezione civile, sulla base di una prima quantificazione delle somme urgenze e prime emergenze”. Così l’assessore alla protezione civile della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone rispetto alla richiesta del presidente della Provincia di Savona.

“La prudenza su questo tema è indispensabile: in primo luogo, non è stata attivata la colonna mobile regionale per cui si è trattato di danni puntuali, gestiti autonomamente dai Comuni interessati – prosegue Giampedrone – Siamo inoltre alla vigilia di un nuovo passaggio perturbato con precipitazioni anche significative: potrebbe rendersi necessario collegare i danni delle scorse settimane a quelli che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. Non è quindi escluso che servano altri dieci o quindici giorni per consentire di estendere l’analisi speditiva ai prossimi eventi”.

Altra cosa è, invece, lo stato di calamità che “è già stato richiesto al ministero dell’Agricoltura dall’assessore competente – conclude Giampedrone – per i danni provocati dal maltempo a inizio settembre alle imprese agricole dell’albenganese. In quel caso si è trattato di criticità legate alle attività economiche e non al patrimonio pubblico”.