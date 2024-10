Spring Beach Camp, allenamento di alto livello sulla spiaggia di Andora

Andora. Otto squadre di livello nazionale, 10 campi, 80 giocatori e 20 tecnici. Sono i numeri della versione autunnale del più grande camp di allenamento di beach volley, lo Spring Beach Camp, in svolgimento sul litorale di Andora.

“Un camp di allenamento straordinario che ha riunito le maggiori squadre del nord Italia, Novara, Torino, Milano e Cuneo oltre che un Trofeo Federale maschile e femminile serie B2, su quattro campi – ha dichiarato l’assessore allo sport Ilario Simonetta -. Ringrazio Alessio Marri per aver scelto Andora. Con lui stiamo lavorando per ospitare sempre ad ottobre una giornata di campionato di beach volley. Sempre in questo fine settimana abbiamo ospitato l’importante Trofeo delle Farfalle dedicato al pattinaggio artistico e la manifestazione di vela Oktober Cup”.