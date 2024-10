Spotorno aderisce a “Puliamo il Mondo” 2024: gli alunni al lavoro per pulire le spiagge

Spotorno. Spotorno aderisce a “Puliamo il Mondo”, la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente in collaborazione con la Rai, dal 1993 ogni anno chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, aziende e amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi.

Sempre più volontari stanno partecipando a questa iniziativa mobilitandosi in prima persona per la salvaguardia dell’ambiente e per ricordarci che il cambiamento parte dalle piccole azioni quotidiane di ognuno.

Anche quest’anno il Comune di Spotorno ha aderito alla manifestazione, promuovendo la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Spotorno.

Oggi (venerdì 11 ottobre), gli alunni delle tre classi della scuola secondaria di primo grado del Comune di Spotorno, armati di guanti, pinze e sacchetti hanno partecipato ad una mattinata di pulizia della spiaggia, alla quale ha preso parte anche l’assessore Gian Luca Giudice.

La pulizia della spiaggia è stata affiancata da una postazione di SAT dove i ragazzi hanno affinato le loro conoscenze sul come fare una corretta raccolta differenziata e da un’attività ludico- didattica a cura del CEAS Riviera del Beigua legata al tema del “marine litter”.

Con una divertente caccia al tesoro, con domande e cruciverba i ragazzi hanno potuto mettere alla prova le proprie conoscenze sul tema.

“Tutte le classi partecipanti hanno dimostrato di avere grande sensibilità sul tema e di mettere in atto comportamenti quotidiani che hanno a cuore la salute del nostro pianeta”.