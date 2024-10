Sport Infinity: aperte le iscrizioni al 6° Giro dei Monti Savonesi Storico

Albenga. Con l’apertura delle iscrizioni prevista dalle 8 di giovedì prossimo, entra nella fase operativa la sesta edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico proposto anche quest’anno con la duplice formula del rally storico e della regolarità a media con le due tipologie rally di regolarità a media 50 e media 60. Le due gare si svolgeranno sabato 9 e domenica 10 novembre coinvolgendo la città di Albenga che una volta di più dà la propria disponibilità per accogliere i partecipanti pronti a sfidarsi per il terzo round del T.R.Z. della Prima Zona, oltre che per il Memory Fornaca, Michelin Trofeo Storico, Coppa 127 e North West Regularity Cup.

A ridosso del via alle iscrizioni, è arrivata allo staff organizzativo di Sport Infinity la notizia di un’imprevista indisponibilità di un tratto di strada interessato dall’originario percorso studiato nei mesi scorsi, a cui il Supervisore ACI Sport aveva già riconosciuto il benestare: un cantiere di lavoro disposto dall’Amministrazione Provinciale di Savona nel periodo della manifestazione costringe quindi l’elaborazione di un “piano B”, peraltro già in fase avanzata di perfezionamento, comportando una variazione del percorso originario. La nuova soluzione, che verrà resa nota non appena suggellata dall’approvazione degli organi competenti, comporterà una generosa riduzione dei trasferimenti. Si ha conferma che una delle prove dello scorso anno sarà percorsa senza alcuna variazione; inoltre, anche le due nuove “speciali” faranno sì che siano agevolate le ricognizioni del tracciato di gara. Il chilometraggio scenderà quindi a circa 270 chilometri dei quali una settantina vedrà i concorrenti misurarsi contro il cronometro. Il tutto influirà anche sugli orari con la partenza della seconda frazione posticipata di 30 minuti rispetto al piano originario e l’arrivo anch’esso anticipato.