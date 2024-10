Speranza, la gioia di Kevin Tuci: “Sensazione speciale segnare al Savona”

Classe 2003, Kevin Tuci in estate ha compiuto un doppio salto. Dalla Priamar Liguria, che lo scorso anno ha fatica ed è retrocessa, allo Speranza, che punta alle primissime posizioni. Ieri è subentrato al centro dell’attacco al posto di Crocetta e facendosi trovare al posto giusto al momento giusto ha siglato di testa il goal del definitivo 3 a 1.

Un’esultanza sfrenata, come giusto che sia, in cui all’importanza di un goal che ha chiuso i giochi contro la candidata principale alla vittoria del campionato si aggiunge una delle tante piccole storie personali che colorano le partite di ogni categoria. Emozione speciale, infatti, segnare contro il Savona per chi nelle giovanili del Delfino ci è cresciuto.

A scuola di attacco. Mister Girgenti è stato uno degli attaccanti più forti degli ultimi ventanni nella nostra provincia. Sono tanti i consigli che può dare alle sue punte: “Quel che mi dice più spesso è di attaccare in ogni circostanza il secondo palo, perché alla fine in un modo o nell’altro la palla finisce lì, e di stare sempre in area dove prima o poi qualcosa succede”. E così è andata, da uno spiovente rocambolesco, un colpo di testa perfetto che non ha lasciato scampo al portiere.