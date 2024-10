Speranza, Di Nardo: “Tornare qui è un piacere, obiettivi celati per scaramanzia”. Ciappellano: “Siamo un ottimo gruppo”

Savona. Lo Speranza passa il turno di Coppa Liguria con un tris alla Letimbro. Una vittoria che soddisfa la squadra rossoverde, come confermano le dichiarazioni di Davide Di Nardo e Michael Ciappellano.

“Tornare qui è un piacere, essere allenati da Girgenti è bello – dichiara Di Nardo -. Giochiamo bene, nel secondo tempo abbiamo avuto un cambio di mentalità che è stato importante per riuscire a vincere la partita perchè era in fase di stallo. Sono contento, abbiamo giocato bene“.

Ciappellano parla positivamente del periodo di lavoro settimanale: “Ci stiamo allenando bene, peccato per la sconfitta in campionato ma sono sicuro che ci rifaremo. Siamo un ottimo gruppo e come ha detto Davide è sempre un piacere tornare qua perchè mi sono sempre trovato bene. Speriamo di far bene quest’anno”.

“Obiettivi celati per scaramanzia. Puntiamo in alto, abbiamo un bel gruppo e un ottimo staff per poter fare bene. Speriamo bene, dobbiamo continuare con la voglia dimostrata oggi, così sono sicuro che potremo disputare un bel campionato“, chiosa Di Nardo.