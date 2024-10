Spaccia in piazza del Popolo, alla vista degli agenti lancia via la droga e scappa: arrestato

Savona. A Savona, i poliziotti delle volanti hanno arrestato un 34enne straniero, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli operatori, durante i consueti controlli territoriali in città ed in particolare nelle aree più sensibili, sono intervenuti in Piazza del Popolo, dove due persone extracomunitarie erano state notate parlare tra loro con atteggiamenti sospetti.

Hanno subito notato uno di loro cedere all’altro un involucro di colore nero, e i due uomini, alla vista dei poliziotti, hanno cercato di liberarsi della sostanza stupefacente, gettandola in una siepe per poi darsi alla fuga e nascondendosi nel retro di un locale.

Uno dei due uomini inoltre, per paura di essere stato scoperto, nell’allontanarsi ha gettato una ulteriore bustina. Ma è stato intercettato poco dopo dagli agenti delle volanti e per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura (ai sensi dell’art.75 del DPR 309/90).

I poliziotti hanno fermato anche il secondo uomo e raccolto quanto gettato che è risultato essere un involucro contenente circa 15 grammi di hashish diviso in dosi.

Per l’uomo, già gravato da precedenti, è scattato l’arresto in flagranza di reato ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre il Questore di Savona ha emesso a suo carico la misura di prevenzione del Foglio di Via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Savona per due anni, provvedimento che gli è stato immediatamente notificato.