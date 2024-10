Sovranisti per l’Italia incontra il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Foti: “Pronti ad appoggiare i candidati di FdI alle regionali in Emilia”

Liguria. Come da agenda politica, una delegazione dei Sovranisti per l’Italia e per le Libertà guidata dal vice segretario nazionale vicario Francesco Nappi e composta da Adriano Duina e dal tesoriere Massimo Ceriani Delfino ha incontrato a Piacenza il capogruppo alla Camera dei deputati del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia Tommaso Foti.

“È stato un incontro cordiale, dove si è parlato non solo di elezioni ma di progetti e, soprattutto, del nostro sogno di una nuova Italia ed un’altra Europa – dice Nappi – Non si poteva non affrontare in quella sede il problema delle imminenti elezioni regionali in Liguria, Emilia Romagna ed Umbria.”

“Abbiamo cercato in modo certosino di mettere insieme ciò che unisce i nostri due gruppi e non ciò che ci divide. Abbiamo sottolineato la nostra voglia di riscatto, soprattutto in Emilia Romagna – continua Nappi – I tempi sono maturi per avere una grande vittoria politica anche nella rossa Emilia e nell’altrettanto rossa Romagna. Una grande Regione che bisogna liberare a tutti i costi dal giogo delle sinistre”.

Conclude Nappi: “L’onorevole Foti è una persona garbatissima, attenta ai problemi reali del popolo. Pertanto, abbiamo deciso che il nostro gruppo non presenterà una lista autonoma in appoggio al candidato presidente del centro destra, ma d’accordo con le segreterie provinciali voterà i candidati di Fratelli d’Italia”.

“Sarà nostra premura comunicare in seguito i candidati scelti in ogni provincia dell’Emilia, certi che il nostro apporto sarà determinante alla vittoria della coalizione ed all’elezione dei candidati scelti”.