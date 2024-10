Sorpreso a rubare 60 ceri in chiesa, spintona il sacerdote per scappare: 38enne in manette

Liguria. Si è introdotto nella chiesa di piazza della Maddalena, in centro storico, e ha rubato uno scatolone contenente 60 ceri, poi ha spintonato il parroco, che lo ha sorpreso vicino all’altare, ed è scappato.

È successo martedì mattina, protagonista della vicenda un uomo di 38 anni che è stato arrestato con l’accusa di rapina e denuncianto per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Gli agenti delle volanti e del commissariato Centro sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto del parroco, che ha raccontato di avere sorpreso un uomo sull’altare con in mano lo scatolone e di avere provato a fermarlo. Per tutta risposta, l’uomo gli ha dato uno spintone ed è scappato lungo via della Maddalena.

Gli agenti del commissariato Centro, in quel momento in servizio di pattuglia a piedi nel centro storico, grazie alla descrizione del religioso sono riusciti a rintracciare il 38enne ancora con la scatola tra le mani nascosto all’interno di uno “Shop 24” di via San Luca.

L’uomo aveva con sé anche due lame in metallo lunghe 27 cm e un tagliacarte lungo 13 cm. Arrestato, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.