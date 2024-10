Si amplia l’offerta dell’asilo comunale “Stella Stellina” di Loano: da novembre accoglierà anche i bimbi dai 3 mesi in su

Loano. Si amplia l’offerta del nido d’infanzia comunale “Stella… Stellina” di Loano, gestito dalla Fondazione Stella-Grossi. A partire dal primo novembre, infatti, la struttura potrà accogliere anche i bambini e le bambine dai 3 ai dieci mesi di età, cioè i “lattanti”.

Per far conoscere ai genitori questo nuovo servizio e tutti gli altri servizi offerti dall’asilo, la Fondazione ed il Comune di Loano hanno organizzato per sabato 26 ottobre un open-day con apertura straordinaria del nido. A partire dalle 10 i genitori ed i loro bimbi potranno partecipare a speciali laboratori; inoltre, chi lo desidera potrà visitare la struttura accompagnati dalle educatrici e dai responsabili della Fondazione.

“Si tratta di un servizio all’avanguardia e una novità assoluta per la città di Loano e non solo – spiega il presidente della Fondazione Stella-Grossi Riccardo Ferrari – Per rendere ancora più confortevole l’accoglienza, abbiamo già provveduto ad acquistare nuovi lettini, nuovi materassini e nuovi corredi adatti ai bimbi più piccoli. Inoltre, per andare incontro alle esigenze delle mamme che allattano e dei loro piccoli, già dall’anno scorso abbiamo allestito la ‘Papparea’, no spazio dedicato e confortevole, dove sono garantiti accoglienza, pulizia e riserbo. Qui le mamme (ma anche i papà, i nonni o chi in quel momento si prende cura del bambino) possono allattare, cambiare il pannolino, trovare materiale informativo sulla prima infanzia. Lo spazio è aperto non solo alle mamme degli iscritti al nido, ma anche a quelle ‘esterne’ che possono avere esigenza di uno spazio del genere”.

“Inoltre, grazie alla collaborazione con il Comune, da un mese abbiamo istituito nei pressi dell’ingresso dell’asilo un ‘Parcheggio Rosa’ riservato alle mamme. Si tratta di un vero e proprio parcheggio riservato che i genitori possono utilizzare per il tempo necessario a portare i figli in struttura”.

Per informazioni sull’open-day del 26 ottobre è possibile contattare l’asilo al numero 019.67.30.86.