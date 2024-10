Serie Tv e cortometraggi, dalla Regione 624mila euro per il settore audiovisivo

La Regione Liguria stanzia ulteriori 624mila euro per la seconda edizione del bando dedicato all’attrazione delle produzioni audiovisive nazionali o internazionali. Il rifinanziamento, a valere sull’azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027, si riferisce alla misura rimasta aperta dal 15 al 25 aprile scorso che, a seguito della fase istruttoria di Filse, aveva riscontrato l’ammissibilità al cofinanziamento regionale di 7 progetti audiovisivi per un contributo pubblico richiesto pari a un milione e 624mila euro.

Lo strumento, infatti, disponeva inizialmente di una dotazione economica di un milione di euro pertanto, grazie al nuovo impegno finanziario, tutti i richiedenti potranno ricevere l’agevolazione prevista a copertura massima del 60% degli investimenti effettuati.

In particolare, vista la condizione necessaria per presentar domanda che poneva il vincolo almeno del 30% dei giorni di riprese effettuate sul territorio regionale o, in alternativa, almeno il 20% della spesa preventiva in Liguria, i 3,5 milioni di euro di investimento dichiarato dalle 7 case cinematografiche genereranno in regione circa 230 giorni di riprese e 27 assunzioni.

“L’audiovisivo non è un settore strategico soltanto per la promozione dell’immagine della Liguria in Italia e all’estero, ma è anche un acceleratore economico per l’indotto che generano le produzioni sul territorio. Mai come con questa giunta di centrodestra questo settore è stato sostenuto e valorizzato” ha detto l’assessore uscente allo Sviluppo economico Alessio Piana.

“E, come ulteriore prova dell’impegno che come Lega abbiamo portato avanti in questi anni allo Sviluppo economico, abbiamo rifinanziato con ulteriori 624mila euro il bando che, nell’aprile scorso, aveva intercettato l’interesse di 7 case cinematografiche. In particolare, elevando a oltre 1,6 milioni la dotazione della misura, che prima disponeva del plafond di un milione di euro, consentiamo a tutte le produzioni (4 serie tv e 3 lungometraggi) ritenute ammissibili da Filse di ricevere il cofinanziamento regionale”.

“Parliamo di un contributo a fondo perduto che in alcuni casi raggiunge i 300mila euro e che stimolerà sul nostro territorio 3,5 milioni di investimenti, 230 giorni di riprese e 27 nuove assunzioni. Questa misura, legata più all’attrazione di lungometraggi o serie tv nella nostra regione, segue quanto fatto a sostegno delle produzioni locali. Un impegno su cui continueremo a investire in futuro, in caso di riconferma, che necessiterà, per consentire di girare dall’inizio alla fine le produzioni in Liguria, di adeguati spazi adibiti a studios per completare l’offerta audiovisiva e renderla maggiormente attrattiva agli occhi dei grandi brand internazionali” conclude.