Serie D, Vado vs Imperia LIVE: la cronaca minuto per minuto

Vado 2 (54′ Vita, 56’Alfiero rig) – Imperia 1 (49′ Totaro)

56′ Rigore Vado. Alfiero, è 2 a 1.

54′ Pareggio del Vado con Vita!

51′ Esce Lora, apparso in grande difficoltà, ed entra Abonckelet. Pisapia per Monaco nell’Imperia.

49′ Vantaggio meritato dell’Imperia. Difesa del Vado mal posizionata su un lancio lungo. Scalzi tutto solo controlla e prova il rasoterra. Non angola molto e Bellocci respinge. Retroguardia imbambolata, Totaro realizza il tap in vincente.

47′ Tiro dalla distanza di Scalzi. Palla fuori.

45′ Si riparte.

Secondo tempo

45’+1 Si chiude un primo tempo decisamente negativo per il Vado. I rossoblù di Cottafava hanno fatto fatica a passarsi il pallone una volta giunti a centrocampo. Zero tiri in porta e poche idee in quello che è sembrato il remake della brutta prova casalinga contro il Gozzano.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Vita controlla bene in area ma si scontra con Bussaglia. I due non si capiscono e la difesa dell’Imperia rinvia.

40′ Occasione Imperia: Thomas Graziani finta e crossa benissimo al centro. Girata di Scalzi di testa, palla che esce fuori di poco sul palo più lontano a Bellocci battuto.

38′ Bella imbucata di Thomas Graziani d’esterno per l’inserimento dell’onnipresente Scalzi. Leggermente lunga, esce Bellocci. Scalzi parte largo a destra per poi accentrarsi in fase offensiva fino a tagliare sul lato opposto.

34′ Pasticcia il Vado in possesso con Bellocci costretto a regala un fallo laterale in posizione avanzata all’Imperia.

33′ Vita al centro dell’area dell’Imperia prova la girata ma viene murato da un difensore.

31′ Scalzi si accentra bene ma tira alto.

30′ Mezzora di gioco. Ora fase più combattuta in mezzo al campo ma i padroni di casa sono ancora alla ricerca del primo tiro in porta.

23′ Il Vado costruisce dal basso, ma il lancio nel nulla poi raccolto da Sylla è la rappresentazione plastica del vuoto di gioco visto fino a questo momento.

21′ Bella azione del Vado che riesce per una volta ad arrivare sul fondo. Cross sul primo palo su cui si avventa Vita. Palla fuori, rinvio dal fondo.

29′ Cottafava visibilmente arrabbiato per la passività dei suoi.

18′ Primo angolo per il Vado, ma nulla di fatto.

16′ Scalzi calcia male la punizione provando il tiro basso. Poco dopo, ci prova Totaro dalla lunga distanza.

15′ Fallo di Lora al limite su Scalzi, che sta mettendo in difficoltà col suo gioco tra le linee il Vado. Punizione interessante per l’Imperia.

14′ Lora perde un pallone banale a centrocampo e commette fallo da ammonizione per fermare Monaco.

10′ Primi dieci minuti di marca imperiese. Il Vado fatica a palleggiare e produrre gioco. In questo momento però i rossoblù riescono a liberare bene Bussaglia sulla fascia. Il suo cross viene però gestito da Scarrone e Sylla, visto che nessuno del Vado ha attaccato il centro dell’area.

6′ Mischia in area Vado. Scalzi calcia dalla sinistra verso l’area piccola una punizione. Interviene a terra Bellocci, che non trattiene. Ma nessuno dell’Imperia riesce a trovare il tap in. Inizio difficoltoso per il Vado.

5′ Secondo corner per l’Imperia. Mette fuori la difesa del Vado. Poi, l’Imperia insiste, con Scalzi che rimette al centro un cross basso. Anche in questo caso la retroguardia della squadra di Cottafava respinge.

Modulo 4-3-1-2 per il Vado: cambia qualcosa Cottafava rispetto alla partita contro il Ligorna, non solo a livello di uomini. Difesa a quattro, con Venneri che ritorna al centro della difesa insieme a Montesano. Cottarelli e Monteverde terzini. Rientra dalla squalifica e si riprende il posto davanti alla difesa Lora. Mezzali Bussaglia e Mameli. Capra trequartista alle spalle di Vita e Alfiero.

1′ Si parte forte con Scalzi che ci prova dalla distanza. Risponde bene in tuffo Bellocci. Angolo per l’Imperia da cui non sortisce però nulla di pericoloso

Si parte. Vado in maglia bianca. Imperia con la classica divisa nerazzurra. Vado incaricato del calcio di inizio.

Primo tempo

Imperia: 1 Sylla, 2 De Simone Vincenzo, 3 De Simone Luigi, 4 Graziani Gabriel, 5 Scarrone, 6 Gandolfo, 7 Scalzi, 8 Monaco, 9 Totaro, 10 Fatnassi, 11 Graziani Thomas. A disposizione: 12 Ventura, 13 Comiotto, 14 Santanocito, 15 Corsini, 16 Pisapia, 17 Di Salvatore, 18 Diagne, 19 Trucchi, 20 Gaeta. Allenatore: Pietro Buttu.

Vado: 22 Bellocci, 3 Monteverdde, 4 Montesano, 5 Lora, 7 Capra, 8 Bussaglia, 9 Alfiero, 11 Vita, 13 Mameli, 23 Venneri, 27 Cottarelli. A disposizione: 1 Sattanino, 10 Gagliardi, 16 Zarrouki, 17 Corengia, 18 Abonckelet, 19 Valera Suarez, 21 Casazza, 28 Corsa, 30 Di Matteo. Allenatore: Marcello Cottafava.

Arbitro: Giacomo Ravara (Valdarno). Assistenti: Amarante ed Eliso di Castellammare di Stabia.

Vado Ligure. Terzo turno infrasettimanale su 10 giornate di campionato – e su questo ci si potrebbe aprire un capitolo. Il Vado ha otto punti di ritardo sul Bra capolista. Ne viene dalla vittoria di carattere più che di gioco ottenuta per 3 a 2 sul campo del Ligorna. L’Imperia, invischiato in zona playout, ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro partite.

La classifica prima di questo turno: Bra 22, Città di Varese e Lavagnese 18, Albenga 17, Ligorna 16, NovaRomentin, Chisola, Derthona e Vado 14, Asti 13, Sanremese 12, Vogherese 11, Cairese e Fossano 10, Saluzzo e Borgaro 9, Imperia 8, Gozzano e Oltrepò 7, Chieri 4.