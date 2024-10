Serie D, Vado. Venneri promuove la prestazione contro l’Albenga: “Oggi siamo stati più squadra, ci teniamo il punto”

Vado Ligure. Un punto a testa. Oggi pomeriggio presso il “Ferruccio Chittolina” Vado e Albenga si sono sfidate in occasione di uno dei match valevoli per l’ottava giornata del campionato di Serie D. La sfida si è conclusa con il punteggio di 1-1.

“In settimana abbiamo lavorato per conquistare i 3 punti – ha commentato Andrea Venneri al termine della gara – che però purtroppo non sono arrivati. Ci teniamo comunque questo punto importante contro una buona squadra. Sapevamo che alla fine avremmo anche potuto portare a casa la partita però abbiamo rispetto per gli avversari quindi va bene così”.

Per il centrale classe 1991, lo scorso anno in forza proprio all’Albenga (squadra di cui era capitano), quella odierna è stata una sfida al proprio passato: “Ho salutato i ragazzi. Come tutti voi sapete ho fatto un anno splendido ad Albenga ma ormai è il passato. Ora indosso la maglia del Vado e bisogna guardare avanti”.

Infine Venneri ha sottolineato i progressi dei rossoblù guardando inoltre ai prossimi impegni: “Oggi eravamo più squadra, mattone dopo mattone cerchiamo di costruire qualcosa di importante. Da martedì lavoreremo su questo in vista del Ligorna. Quando si costruisce una formazione nuova serve tempo, ma penso che siamo sulla strada giusta. Ogni domenica vediamo qualcosina di più, vogliamo dire la nostra in campionato”.