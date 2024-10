Serie D, Vado. Tarabotto: “Contro l’Albenga una delle prestazioni migliori”. Cottafava: “Netto miglioramento”

Vado Ligure. Vado e Albenga si spartiscono la posta al Chittolina in occasione del “derby savonese” dell’ottava giornata di Serie D: è 1-1, il gol del vantaggio vadese di Vita è stato agguantato da quello di Di Stefano. Nell’ambiente rossoblù c’è comunque soddisfazione per la prestazione messa in campo.

“Sicuramente gli episodi sono stati importanti: siamo rimasti in dieci e poi la partita ha preso un indirizzo diverso. Però a prescindere da questo direi che comunque secondo me è stata fatta una buona prestazione – dichiara il direttore sportivo Luca Tarabotto nel post partita -. Credo che questa fosse stata la migliore prestazione che abbiamo fatto fino ad ora. Finché siamo stati in undici, si è vista una squadra più quadrata, più solida, con delle buone trame di gioco, affrontando comunque una buona squadra. Il rigore? Mi è sembrato abbastanza netto. Questa è stata una partita che, soprattutto nel secondo tempo, viveva molto sugli episodi, da parte loro e da parte nostra. Sicuramente anche alla fine abbiamo avuto un’occasione importante, però è anche comprensibile che poi la stanchezza ti annebbiava un pochettino anche in fase conclusiva. L’espulsione di Lora? Adesso non voglio entrare in quei particolari, però sicuramente il calcio d’angolo non l’avrei neanche battuto. Oppure l’avrei battuto a due, avrei tenuto palla lì e avrei aspettato la fine”.

L’intervista a Luca Tarabotto

Tarabotto sottolinea l’importanza di queste ultime settimane per riuscire a trovare una maggiore identità collettiva: “Stiamo lavorando per arrivare ad essere squadra. Sicuramente ancora non lo siamo, ci stiamo lavorando. È normale che probabilmente siamo un po’ in ritardo, è anche vero che 8 punti dalla prima può dire tanto come non dire niente. Sicuramente una vittoria ci avrebbe sicuramente dato qualcosa in più per la preparazione in settimana. Quello è un dato di fatto, perché poi è normale che è difficile unire la consapevolezza del lavoro che si fa durante la settimana, perciò quello che ho detto prima, e al tempo stesso arrivare a fare anche dei punti alla domenica. Si può anche giocare male, però poi i punti sono quelli che attestano il grado della classifica. Però ai ragazzi oggi posso solamente dire che hanno fatto un’ottima partita, ci auguriamo di avere al più presto quei dettagli importanti per vincere le partite.

“Nel frattempo volevo rinnovare i complimenti alla Juniores Nazionale di ieri parlando anche di ragazzi che si stanno allenando con la Prima Squadra. Si vede che il lavoro che stiamo facendo sta dando i suoi frutti, perciò è giusto evidenziarlo”, ha inoltre dichiarato il ds.

Dello stesso avviso è anche Marcello Cottafava: “Sono sicuramente soddisfatto di quella che è stata la prestazione della squadra. Si è visto un netto miglioramento in tutte le due fasi, sia in quella di possesso sia di non possesso. C’è un pizzico di rammarico perché forse era una partita in cui, andando in vantaggio, qualche situazione potevamo gestirla meglio. Ovviamente quella della situazione dell’espulsione all’ultimo secondo del primo tempo è stata determinante. Nello stesso tempo però i ragazzi sono stati bravi nel secondo tempo a giocare in infinità numerica con un grosso spirito di sacrificio e collaborazione. Di Stefano ha fatto un euro goal, ma lì non ci si poteva fare niente, nemmeno in parità numerica. Sicuramente la nostra volontà era quella di vincere, perché anche quando siamo rimasti di nuovo in parità numerica, si è visto che eravamo la squadra che più ci provava. Peccato perché qualche occasione l’abbiamo avuta, Un rigore netto non dato purtroppo, l’abbiamo visto dopo nel video, anche se le sensazioni in campo c’erano già. Però sono cose che capitano, il rammarico di non aver fatto i tre punti però è sostenuto anche da una prestazione che ci dà fiducia ma ci deve anche mettere nelle condizioni la consapevolezza che noi siamo questi e di più. La disponibilità dei ragazzi da quando sono arrivato è sempre stata esemplare e deve continuare ad essere così“.

Ma cosa manca ancora al Vado per trovare una maggiore continuità di risultato per tornare a scalare la classifica? Importante, sicuramente, trovare una condizione sempre migliore e costante di domenica in domenica: “Bisogna cercare di capire delle chiavi di lettura migliori per far rendere i ragazzi al 100% sia fisicamente sia tatticamente. Ora abbiamo un’altra settimana intera di lavoro. Andremo a giocare a Ligorna su un campo difficile e contro un’ottima squadra. Dobbiamo dare continuità sia di prestazioni sia di risultati e, passo dopo passo, trovare quello che poi dopo è la nostra dimensione. Vediamo quello che riusciamo a fare ma siamo molto motivati. Usciamo da questa partita un po’ arrabbiati, perché forse due punti in più li potevamo prendere, ma consapevoli che comunque l’Albenga ha fatto la sua partita e nei calci piazzati ha anche sfiorato il gol. Nulla toglie la prestazione dell’avversario però noi in questo momento dobbiamo lavorare su noi stessi e, rispetto alle altre partite, sicuramente abbiamo fatto un passo avanti“.

“Siamo contenti a metà. sappiamo che dobbiamo ancora fare tanto ma sono convinto che tutti insieme riusciremo a trovare la quadra“, chiosa Cottafava.