Vado batte Ligorna 3 a 2. Non è stata una prova scintillante quella dei rossoblù, con i genovesi che sull’estetica del gioco si sono fatti preferire. Ma la formazione di Cottafava ha messo in campo la grinta giusta per tutta la partita per venire a capo di una partita difficile che, se persa, li avrebbe fatti precipitare a -11 dal Bra capolista.